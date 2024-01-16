Москва, 16 января, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Участниками программы долгосрочных сбережений к 2030 году могут стать не менее 9 млн граждан России. Об этом заявил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин на международной выставке-форуме «Россия», открывая День финансов на стенде Минфина.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«По нашим амбициозным планам, к 2030 году не менее 9 млн человек могут быть участниками данной программы. Мы хотели бы верить, что в программе долгосрочных сбережений будет сконцентрировано не менее 1,2 трлн рублей», — заявил он.

По словам Чистюхина, операторами новой системы стали уже девять негосударственных пенсионных фондов.

«Нам принципиально важно сегодня реализовывать долгие, длинные, сложные проекты», — отметил он, добавив, что для этого нужны длинные деньги и программа долгосрочных сбережений поможет сформировать эти денежные активы.

Ожидается, что программа долгосрочных сбережений позволит гражданам обеспечить свою жизнь на старости, обеспечить необходимый финансовый запас прочности, уточнил первый заместитель председателя Банка России.

«Для этого создано большое количество разных стимулов, в первую очередь это налоговые стимулы, возможность софинансирования», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что с 1 января запускается новый инструмент долгосрочных сбережений граждан. Речь идёт о добровольных накоплениях в негосударственных фондах, уточнил он. Такие средства граждан в объёме до 2,8 миллиона рублей будут застрахованы государством, то есть их возврат будет гарантирован, отметил глава государства.

Президент России поручил правительству и Центробанку создать до 1 марта 2024 года механизм, который позволит страховать инвестиции на вновь открытых индивидуальных инвестиционных счетах. Максимальная сумма страхового возмещения должна составить 1,4 млн рублей. Текст поручения президента был опубликован 15 января.

В декабре 2023 года президент заявил, что в России планируют распространить механизм страхования на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета.