Москва, 27 апреля, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Совокупный портфель пенсионных средств в 2023 году вырос на 7,2% и на конец года превысил 7,5 трлн рублей, говорится в сообщении, опубликованном 27 апреля на сайте Банка России.

Дарья Антонова ИА Регнум

В пресс-релизе уточняется, что этому способствовали положительная доходность от инвестирования и приток средств в систему НПО (негосударственного пенсионного обеспечения), в том числе от частных клиентов.

Наибольшими темпами росли пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов (НПФ) — 9,2%, объём которых достиг 1,8 трлн рублей. Пенсионные накопления НПФ повысились на 6,8% и составили 3,3 трлн рублей. Пенсионные накопления Социального фонда России увеличились на 6,2%, до 2,4 трлн рублей.

Также Центробанк информировал, что в четвёртом квартале 2023 года в структуре инвестиций НПФ выросла доля вложений в ОФЗ, при этом доля корпоративных облигаций и акций снизилась. Средневзвешенная доходность НПФ за 2023 год по пенсионным накоплениям составила 9,9%, по пенсионным резервам — 8,8%, что превысило показатель годовой инфляции — 7,4%.

Кроме того, по данным Банка России, количество лиц, формирующих накопления в НПФ, в 2023 году снижалось и к концу года составило 36,3 млн человек. Основным фактором снижения числа граждан, формирующих накопления в НПФ, является увеличение количества клиентов, исключенных из числа застрахованных лиц по причине смерти, объяснили в ЦБ. Число участников добровольной пенсионной системы в 2023 году, уточняется в пресс-релизе, уменьшилось на 186,8 тыс. человек, до 6,1 млн человек, что связано преимущественно с уточнением подходов к заполнению отчётности.

Как передавало ИА Регнум, вице-премьер России Татьяна Голикова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 25 апреля заявила, что около 60-63% оформивших пенсию россиян продолжают трудовую деятельность.

Министр финансов России Антон Силуанов в октябре 2023 года озвучил, что размер средней пенсии в 2024 году достигнет 23,2 тыс. рублей.

Правительство проиндексировало социальные пенсии в России на 7,5% с 1 апреля 2024 года. В частности, это касается увеличения размера государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан, включая военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами, участников Великой Отечественной войны, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.