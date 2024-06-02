Киев, 2 июня, 2024, 03:08 — ИА Регнум. Следующий отопительный сезон на Украине грозит «катастрофой» для населения страны, заявил бывший украинский министр топлива и энергетики Иван Плачков в эфире киевского телеканала «Эспрессо».

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Он предупредил, что ситуация будет очень тяжелой. Экс-глава ведомства призвал людей искать знакомых, которые живут в своих домах, где есть отопление на дровах.

По его словам, это позволит тем, кто останется без тепла, переждать в гостях холодное время года. Плачков также заметил, что к следующему сезону с особой тщательностью следует готовиться сотрудникам сферы коммунальных услуг. Он добавил, что уже сейчас в отрасли сложилась критическая ситуация.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая член Наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко заявил, что на Украине не осталось теплоэлектростанции, которая не была бы повреждена или полностью разрушена. Он утверждает, что доля всех тепловых электростанций в производстве электроэнергии в стране снизилась до 5%.

Бойко рекомендовал гражданам готовиться к тому, что ограничения потребления электроэнергии надолго станут частью жизни населения Украины, поскольку восстановить все генерирующие мощности к зиме невозможно.

Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко сообщил, что удары Вооружённых сил РФ якобы лишили Украину около 90% всех имеющихся мощностей тепловых электростанций в стране. Он также призвал главу киевского режима Владимира Зеленского открыто сообщить гражданам о последствиях этой ситуации.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с ИА Регнум отметил, что после завершения отопительного сезона сложно точно определить, какая часть отопительных мощностей была повреждена на Украине. По его мнению, слова Кучеренко звучат не очень убедительно, поскольку депутат не имеет доступа к объективной информации. Эксперт предположил, что украинский парламентарий этим заявлением хотел нанести ущерб имиджу России или преследовал другие цели.