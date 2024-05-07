Москва, 7 мая, 2024, 03:07 — ИА Регнум. Шевроны с изображением флага Франции находились на амуниции наёмника, которого ликвидировали российские бойцы под Белогоровкой в Луганской Народной Республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

В распоряжении «РИА Новости» оказалось видео с захваченного опорного пункта ВСУ, на одном из трупов на одежде были обнаружены несколько шевронов, один в виде перевёрнутого флага Франции, а другой, на рукаве, с флагом Франции в стиле милитари.

По данным издания, кадры сняты российским штурмовиком одного из подразделений под Белогоровкой, за которую ведутся бои с украинскими нацистами.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ стянули в Харьков дополнительные группы наёмников из Франции, Грузии, а также боевиков украинского «Русского добровольческого корпуса» (РДК; террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также в городе есть граждане стран Прибалтики, Чехии, Польши и Румынии. Наёмники привезли технику и боеприпасы.

По данным Минобороны РФ, почти 6 тыс. иностранных наёмников, прибывших на Украину, убиты. Больше всего трупов получила Польша. Из Румынии прибыло 784 наёмника, уничтожено 349. Следственный комитет России объявил в розыск более 700 иностранных наёмников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ, часть из них заочно арестована.