Санкт-Петербург, 17 июня, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Опытом работы с Шанхайской организацией сотрудничества поделились представители «ФосАгро» на Петербургском международном экономическом форуме. Одной из ключевых панельных сессий прошедшего ПМЭФ стала дискуссия «Перспективы развития делового сотрудничества в рамках ШОС в современных условиях».

Иван Шилов ИА REGNUM ШОС

Как подчеркнул специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов, Россия видит в ШОС большой долгосрочный потенциал, возможностей для сотрудничества много, нужно увидеть и изучить эти перспективы. Одним из основных секторов национальных экономик стран ШОС является агропромышленный комплекс, поэтому налаживание сотрудничества в этой области имеет первостепенное значение.

«Потенциал агропромышленного комплекса стран ШОС — огромен, однако реализовать его в полной мере получится только при устойчивой интенсификации сельхозпроизводства за счет инновационных агротехнологий и высокотехнологичных продуктов для АПК», — отметил заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» по продажам и маркетингу Михаил Стеркин. Он напомнил, что компания экспортирует продукцию в 100 государств на планете, и участники ШОС занимают среди них особое место. С некоторыми — например, с Индией — «ФосАгро» связывают более 25 лет успешного сотрудничества. Компания развивает партнерство со странами Центральной Азии, в результате чего в прошлом году местные аграрии удвоили закупки удобрений «ФосАгро».

«За последние несколько лет сельское хозяйство в России сделало огромный шаг вперед: мы сочетаем высокий уровень продовольственной безопасности с экологичностью пищевой продукции — в первую очередь благодаря чистоте минеральных удобрений, а в частности, экологичных фосфорсодержащих удобрений «ФосАгро». Именно такую продукцию мы поставляем нашим потребителям в странах ШОС. В части обмена опытом в прошлом году мы разработали образовательную программу «Pro Агро Лекторий». Сейчас в нее входит порядка 100 лекций, в том числе переведенных на английский язык. Программа уже признана Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), а с этого года стала официальной образовательной программой БРИКС. Мы также готовы представить платформу участникам ШОС», — рассказал Михаил Стеркин.

Также он отметил, что снятие таможенных барьеров между странами станет драйвером дальнейшего укрепления сотрудничества. «Например, в 2022 году поставки удобрений «ФосАгро» в Индию выросли почти в шесть раз, и мы видим потенциал этого рынка. При этом в стране существует 5%-ная пошлина на ввоз минеральных удобрений. Снятие такого ограничения позволило бы удобрениям для индийских сельхозпроизводителей быть более доступными, а значит, местные аграрии могли бы увеличить применение комплексных систем питания», — подчеркнул эксперт.

Михаил Стеркин также заметил, что «ФосАгро» вместе с Торгово-промышленной палатой РФ уже ведет аграрную секцию БРИКС, и все знания, которые компания накопила в рамках этой организации, «ФосАгро» готова передать и использовать для сотрудничества в ШОС.