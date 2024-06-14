Ереван, 14 июня, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Армении направило ноту протеста в ответ на заявление пресс-секретаря министерства иностранных дел Белоруссии Анатолия Глаза, сообщила пресс-секретарь армянского ведомства Ани Бадалян.

ИА Регнум Пашинян, Лукашенко, ОДКБ

Она назвала высказывания пресс-секретаря МИД Белоруссии вмешательством во внутренние дела Армении.

«Пожелание иметь руководителей, которые думали бы о будущем своей страны, может исходить от того, кто сам этим обладает. В случае с Белоруссией на данный момент это воистину роскошь», — заявила пресс-секретарь.

13 июня Глаз заявил, что Армения обвинениями в сторону Белоруссии якобы решила отвлечь внимание от внутреннего конфликта в стране. Кроме того, в МИД Белоруссии вызвали представителя посольства Армении.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня министерство иностранных дел Армении отозвало посла в Белоруссии Размика Хумаряна в Ереван для консультаций. В этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте, заявил, что, пока в Белоруссии президентом является Александр Лукашенко, он не поедет в республику. Глава армянского правительства добавил, что никто из армянских чиновников также не посетит Белоруссию.

По словам премьера, Армения может изменить отношение к Организации Договора о коллективной безопасности, если глава Белоруссии извинится перед Ереваном или Минск выйдет из организации. По словам Пашиняна, один из руководителей стран — участниц ОДКБ якобы ранее заявлял, что поддерживал и желал победы Азербайджану во время конфликта в Нагорном Карабахе. Премьер добавил, что не хочет обсуждать с белорусским лидером что-либо в ОДКБ, однако вынужден будет контактировать в формате ЕАЭС и СНГ.

22 мая Пашинян утверждал, что знает о двух странах ОДКБ, которые якобы оказывали поддержку Баку во время боевых действий в Нагорном Карабахе в 2020 году. При этом они как члены ОДКБ якобы только имитировали помощь Армении. Глава правительства не уточнил, о каких государствах идёт речь.