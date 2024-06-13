Ереван, 13 июня, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Армения может изменить отношение к Организации договора о коллективной безопасности, если президент Белоруссии Александр Лукашенко извинится перед Ереваном или Минск выйдет из организации. Об этом 13 июня заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте.

Александр Патрин/ТАСС Премьер-министр республики Армении Никол Пашинян

«Теоретически ситуация вокруг ОДКБ может измениться, если Белоруссия решит выйти из ОДКБ или президент Белоруссии найдёт такие слова с извинениями, которые будут приемлемы для армянского народа», — сказал он.

По словам Пашиняна, один из руководителей стран — участниц ОДКБ якобы ранее заявлял, что поддерживал и желал победы Азербайджану во время конфликта в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Армении добавил, что не хочет обсуждать с белорусским лидером что-либо в ОДКБ, однако вынужден будет контактировать в формате ЕАЭС и СНГ.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня премьер-министр Армении пообещал, что не поедет в Белоруссию, пока там президентом является Лукашенко. По его словам, никто из армянских официальных лиц также не поедет в республику, пока там у власти находится нынешний лидер.

Пашинян 12 июня заявил, что Ереван выйдет из ОДКБ, когда сочтёт это нужным. Он также пригрозил, что Армения после этого не вернётся в организацию. Позднее глава МИД Армении Арарат Мирзоян уточнил, что Пашинян не говорил о выходе республики из ОДКБ.

В марте Пашинян уже заявлял о возможности выхода Армении из ОДКБ, если организация не определится с тем, что считать суверенной территорией республики. При этом в мае во время делимитации границы с Азербайджаном Ереван уступил Баку четыре приграничных села.