* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Ростов-на-Дону, 14 июня, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал террористической организацией «Грузинский национальный легион» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 14 июня сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«На основании собранных Федеральной службой безопасности Российской Федерации доказательств Южный окружной военный суд признал военизированное формирование «Грузинский национальный легион» <…> террористической организацией», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что после решения суда, согласно федеральному закону, деятельность этого формирования на территории России, созданного в 2014 году под руководством ГУР минобороны Украины, запрещена.

По данным ФСБ, в настоящее время «Грузинский национальный легион» — это самое крупное националистическое формирование, участвующее в боевых действиях на стороне украинской армии и причастное к организации диверсий и терактов в России, а также к пыткам российских военных и убийствам мирных жителей.

«Данный факт позволит квалифицировать преступную деятельность членов легиона и их пособников не только по ст. 359 «Наёмничество» УК РФ, но и по статьям террористической направленности. В настоящее время ФСБ России продолжает мероприятия по выявлению и пресечению угроз безопасности государства, исходящих от членов террористической организации», — добавили в ЦОС.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года Следственный комитет России заочно привлёк к уголовной ответственности создателя этого формирования, грузинского гражданина Ушанги Мамулашвили. Уточнялось, что последний вербовал наёмников для участия в боевых действиях против властей в Донбассе.

Американский предприниматель Илон Маск 13 июня поддержал предложение Конгресса лишить американского финансирования украинские неправительственные организации (НКО), составляющие «чёрные списки» граждан США. Он также предложил добавить эти НКО в списки подсанкционных террористических организаций.