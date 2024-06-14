Суд признал «Грузинский легион»* террористической организацией
Ростов-на-Дону, 14 июня, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал террористической организацией «Грузинский национальный легион» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 14 июня сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«На основании собранных Федеральной службой безопасности Российской Федерации доказательств Южный окружной военный суд признал военизированное формирование «Грузинский национальный легион» <…> террористической организацией», — проинформировали в ведомстве.
Уточняется, что после решения суда, согласно федеральному закону, деятельность этого формирования на территории России, созданного в 2014 году под руководством ГУР минобороны Украины, запрещена.
По данным ФСБ, в настоящее время «Грузинский национальный легион» — это самое крупное националистическое формирование, участвующее в боевых действиях на стороне украинской армии и причастное к организации диверсий и терактов в России, а также к пыткам российских военных и убийствам мирных жителей.
«Данный факт позволит квалифицировать преступную деятельность членов легиона и их пособников не только по ст. 359 «Наёмничество» УК РФ, но и по статьям террористической направленности. В настоящее время ФСБ России продолжает мероприятия по выявлению и пресечению угроз безопасности государства, исходящих от членов террористической организации», — добавили в ЦОС.
Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года Следственный комитет России заочно привлёк к уголовной ответственности создателя этого формирования, грузинского гражданина Ушанги Мамулашвили. Уточнялось, что последний вербовал наёмников для участия в боевых действиях против властей в Донбассе.
Американский предприниматель Илон Маск 13 июня поддержал предложение Конгресса лишить американского финансирования украинские неправительственные организации (НКО), составляющие «чёрные списки» граждан США. Он также предложил добавить эти НКО в списки подсанкционных террористических организаций.