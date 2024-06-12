Вашингтон, 13 июня, 2024, 02:38 — ИА Регнум. Инициативу Конгресса США лишить американского финансирования украинские неправительственные организации (НКО), составляющие «чёрные списки» граждан Соединённых Штатов поддержал предприниматель Илон Маск и предложил признать такие НКО террористическими формированиями. Об этом Маск написал 12 июня в социальной сети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Решение профильного комитета палаты представителей предусматривает в своём варианте бюджета Госдепа США и других внешнеполитических структур запрет на финансирование организаций, «очерняющих американских консерваторов», в том числе законодателей, за несогласие с «украинским курсом» главы Белого дома Джозефа Байдена. Автором поправки выступил конгрессмен Эндрю Клайд.

«Это хороший первый шаг. Их следует добавить в списки подсанкционных террористических организаций», — так прокомментировал Маск решение Конгресса.

Список американских граждан, критикующих предоставление помощи Украине, опубликовали украинские активисты на прошлой неделе. Они включили в перечень 76 организаций и 391 физическое лицо. В «чёрный список» попали экс-президент Дональд Трамп, журналист Такер Карлсон, конгрессмены Марджори Тейлор Грин, Рэнд Пол, Анна Паулина Луна, предприниматель Илон Маск и другие граждане США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что действующая администрация США не смогла своевременно предоставить в Конгресс страны стратегию окончания украинского конфликта, в которой предусматривается «победа Киева».

9 июня профессор Массачусетского технологического института, бывший советник главы Пентагона Теодор Постол заявил, что у Киева нет шансов в конфликте с Россией. Он отметил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский истребляет жителей Украины из-за Запада.