Москва, 28 июля, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Следственный комитет России заочно привлёк к уголовной ответственности создателя «Грузинского национального легиона» гражданина Грузии Ушанги Мамулашвили, который вербовал наёмников для участия в боевых действиях против властей в Донбассе, сообщили 28 июля в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM

«К уголовной ответственности заочно привлечен гражданин Грузии Ушанги Мамулашвили», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что Мамулашвили в 2014 году создал «Грузинский национальный легион» и осуществлял вербовку наёмников для боевых действий на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). В ведомстве уточнили, что из числа этого легиона к уголовной ответственности привлекли более 70 человек.

Председатель СК Александр Бастрыкин провёл 28 июля оперативное совещание штаба в Мариуполе. Главе ведомства доложили о результатах расследования преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями.

Как сообщало 28 июля ИА Регнум, СК заочно предъявил обвинения трём украинским военачальникам. Следователи установили, что в разные периоды в 2016, 2017, 2019 годах командующий оперативно-тактической группировкой «Восток» Игорь Палагнюк, бывший командующий десантно-штурмовыми войсками Украины Евгений Мойсюк и бывший первый заместитель командующего операцией объединенных сил — начальник объединенного оперативного штаба в зоне ООС Андрей Ковальчук командовали подразделениями ВСУ, которые обстреливали населенные пункты ДНР и ЛНР.