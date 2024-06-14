Курск, 14 июня, 2024, 08:45 — ИА Регнум. Незначительные повреждения зафиксированы в Курске после падения обломков сбитых беспилотников ВСУ, сообщил 14 июня глава областного центра Игорь Куцак в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Он отметил, что специалисты проводят подомовой обход территорий в Центральном и Железнодорожных округах. Они проверяют порядка десяти адресов на повреждения после падения обломков дронов.

«Заявки оставляют жители. По предварительной информации, характер повреждений незначительный», — сообщил Куцак.

Чиновник добавил, что горожанам, по адресам которых зафиксированы повреждения, помогут в восстановлении жилого имущества и автомобилей.

Как сообщило ИА Регнум, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рано утром написал в Telegram об уничтожении российскими силами ПВО пяти украинских дронов на территории региона.

Министерство обороны России утром 14 июня сообщило, что над Курской областью за ночь сбили шесть украинских беспилотников. Также дроны уничтожили над Белгородской, Волгоградской, Воронежской и Ростовской областями и над Крымом. В общей сложности за ночь российские силы ПВО сбили 87 БПЛА.