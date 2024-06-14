Небензя обвинил секретариат ООН в нарушении равноудалённости по Украине
Небензя: секретариат ООН нарушает принцип равноудалённости по Украине
Москва, 14 июня, 2024, 07:53 — ИА Регнум. Секретариат Организации Объединённых Наций регулярно нарушает принцип равноудалённости в контексте конфликта на Украине. Об этом 14 июня заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
«У нас нет никаких иллюзий, что западные делегации снова сделают вид, что слепы и глухи ко всем военным преступлениям киевского режима, прямыми соучастниками которых они являются», — приводит его слова RT.
Дипломат обратил внимание на то, что ряд правозащитных и гуманитарных учреждений ООН, работающих на территории Украины, далеко не так беспристрастны и могут считаться предвзятыми и необъективными в своей деятельности. То же самое касается и секретариата ООН, регулярно нарушающего принцип нейтралитета.
Как передавало ИА Регнум, Небензя также сообщил, что Россия на предстоящем заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций предупредит о геополитических рисках из-за применения Украиной западного оружия для ударов по объектам на российской территории. Заседание назначено на 14 июня.