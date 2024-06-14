Москва, 14 июня, 2024, 07:53 — ИА Регнум. Секретариат Организации Объединённых Наций регулярно нарушает принцип равноудалённости в контексте конфликта на Украине. Об этом 14 июня заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«У нас нет никаких иллюзий, что западные делегации снова сделают вид, что слепы и глухи ко всем военным преступлениям киевского режима, прямыми соучастниками которых они являются», — приводит его слова RT.

Дипломат обратил внимание на то, что ряд правозащитных и гуманитарных учреждений ООН, работающих на территории Украины, далеко не так беспристрастны и могут считаться предвзятыми и необъективными в своей деятельности. То же самое касается и секретариата ООН, регулярно нарушающего принцип нейтралитета.

Как передавало ИА Регнум, Небензя также сообщил, что Россия на предстоящем заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций предупредит о геополитических рисках из-за применения Украиной западного оружия для ударов по объектам на российской территории. Заседание назначено на 14 июня.