Париж, 14 июня, 2024, 03:39 — ИА Регнум. Франция способна сократить военную помощь Украине в случае победы правой партии «Национальное объединение» (RN) на внеочередных выборах в французский парламент, сообщила газета Journal du Dimanche (JdD) со ссылкой на источник в министерстве обороны республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

По его словам, такая ситуация якобы будет иметь прямые последствия для безопасности страны. Источник напомнил, что в марте депутаты «Национального объединения», голосуя в парламенте, не стали согласовывать двустороннее соглашение о безопасности, которое Париж и Киев заключили в феврале.

Собеседник журналистов предположил, что, если RN победит, то назначит нового министра обороны, который уполномочен подписывать документы о выделении Украине самолетов, гаубиц CAESAR или боеприпасов.

В «Национальном объединении» в свою очередь заявили, что поддерживают дальнейшие военные поставки Украине, когда они не вредят французской армии. В качестве примера партия привела планы президента республики Эммануэля Макрона передать Киеву истребители Mirage 2000-5.

По мнению представителей RN, подобный шаг может повлиять на оборонительные возможности Франции. Депутат «Национального объединения» Франк Жилетти отметил, что республика имеет на вооружении 200 боевых самолетов, что является слишком малым количеством для самой республики. Он подчеркнул, что французские военно-воздушные силы ослаблены.

Партия также выступает против отправки военных инструкторов на Украину, поскольку видит в этом угрозу гибели военнослужащих и эскалации конфликта. В RN полагают, что допустимой альтернативой является обучение бойцов ВСУ во Франции или в третьих странах.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня Эммануэль Макрон объявил, что Франция планирует согласовать передачу Украине истребителей Mirage 2000-5. Он также отметил, что летом 2024 года французские инструкторы начнут подготовку украинских военных пилотов.

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал заявление Парижа о намерении отправить на Украину истребители Mirage. Он назвал Макрона сумасшедшим и обвинил президента республики в том, что его решения приближают третью мировую войну.

8 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что французский лидер своей агрессивной риторикой подталкивает Европу к катастрофе. Она добавила, что президент Франции и вся его команда это случайные люди без опыта госуправления и реальных дел.