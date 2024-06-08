Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон своей агрессивной риторикой подталкивает европейский континент к катастрофе, заявила 8 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Global Look Press/Lorenz Huter Президент Франции Эммануэль Макрон

Макрон последователен в своей русофобии, отметила Захарова в беседе с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Он, к сожалению, последователен в своей русофобии. Важно, что он подобной агрессивной риторикой и чудовищными преступными действиями содействует подталкиванию европейского континента к катастрофе», — сказала Захарова.

И сам действующий президент Франции, и вся его команда — случайные люди без опыта госуправления и реальных дел, и при этом у них есть «колоссальные» претензии на собственную значимость, подчеркнула официальный представитель МИД.

Президент Франции, судя по его заявлениям, «неуч», отметила Захарова. Народу Франции следовало бы спросить у Макрона, отдает ли он себе отчёт, в какую катастрофу втягивает не только собственную страну, но и весь континент, добавила официальный представитель МИД.

Как передавало ИА Регнум, ранее в июне Макрон заявил, что Франция планирует согласовать передачу Украине истребителей Mirage 2000-5. Кроме того, по его словам, в скором времени французские инструкторы приступят к обучению пилотов ВСУ. Также Макрон заявил, что Франция разрешила Украине применять своё оружие для нанесения ударов по России.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 7 июня отметил, что в европейских странах царит «военный психоз», который в итоге приведёт к отправке западных войск на Украину. С подобными инициативами ранее выступал в том числе Макрон.

5 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств президент Владимир Путин заявил, что Россия вправе поставить своё вооружение в регионы, откуда ожидаются чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине.