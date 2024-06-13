Санкт-Петербург, 13 июня, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Петроградский районный суд Петербурга заочно рассмотрит уголовное дело об убийстве певца Игоря Талькова в октябре 1991 года, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Иван Шилов, ИА REGNUM

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение против Валерия Шляфмана.

«Он заочно обвиняется по п. «д» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей), ст. 15, п. «д» ст. 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей)», — проинформировало ведомство.

По версии следствия, 6 октября 1991 года в петербургском Дворце спорта «Юбилейный» Шляфман из-за спора об очерёдности выступления артистов выстрелил в Игоря Малахова, представлявшего интересы певицы Азизы, но тот увернулся. В результате пуля попала в Талькова.

Сообщается, что следовали допросили более 150 свидетелей, в том числе артистов, сотрудников Дворца спорта и правоохранителей, которые оказались на месте происшествия. Шляфман покинул Россию в 1992 году и скрывается в Израиле. Следствие испробовало все меры для розыска и экстрадиции обвиняемого. Из-за того, что его невозможно доставить в суд, разбирательство будут проводить без него.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2022 года Петроградский районный суд Петербурга заочно арестовал Шляфмана по делу об убийстве Талькова. Следователь в ходе заседания рассказал, что обвиняемый первое время пытался запутать следствие, пытался спрятать револьвер в бачке унитаза, утверждал, что стрелял Малахов, а также уговаривал свидетелей дать ложные показания.

Следственный комитет 8 июня 2024 года сообщил о завершении расследования дела об убийстве Талькова. Следователи уверены, что в его гибели виноват Шляфман.