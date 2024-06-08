Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Следственный комитет России 8 июня в своём Telegram-канале сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении Валерия Шляфмана, концертного директора певца Игоря Талькова.

РИА Новости/Н. Синицына Певец Игорь Тальков

Шляфман обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершённых общественно опасным способом, сказано в сообщении. Следователи установили, что Шляфман смертельно ранил Талькова при попытке застрелить из револьвера другого артиста — Игоря Малахова.

«Следствием установлено, что в октябре 1991 года в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» (в Петербурге. — Прим. ред.) конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов — Игорем Малаховым Шляфман при попытке застрелить из револьвера Малахова причинил смертельное ранение Талькову», — сказано в сообщении.

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В 1992 году Шляфман, скрывшийся в Израиле, был заочно привлечён в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности, но после возобновления в 2021 году расследования дела следователи пришли к выводу, что Шляфман причастен к совершению умышленных преступлений, заявил СК.

В рамках расследования уголовного дела были допрошены более 150 свидетелей по всей России, отметил СК. Опрашивались в том числе эксперты, проводившие следственные мероприятия в 1991–1992 годах.

Кроме того, были изъяты вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие значение для установления его причастности к убийству, сказано в сообщении. После утверждения обвинительного заключения оно будет передано в суд, добавил СК.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2022 года Петроградский районный суд Петербурга заочно арестовал Шляфмана по обвинению в убийстве Талькова. В марте того же года городской суд Петербурга оставил это решение без изменений.

Следователи сообщали, что, по их данным, Малахов, представлявший интересы певицы Азизы, спровоцировал конфликт с Тальковым и его представителем Шляфманом из-за очерёдности выступления артистов. В ходе ссоры Тальков и его телохранители применили к Малахову физическую силу — повалили его на пол, а Шляфман вырвал из рук Малахова револьвер. По версии следствия, у представителя Талькова был умысел убить Малахова, однако пуля попала в руку и грудь Талькову, от чего тот скончался на месте происшествия.