Дубна, Московская область, 13 июня, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Россия заинтересована в привлечении учёных и специалистов высокого класса со всего мира. Об этом 13 июня заявил президент Владимир Путин на встрече с ведущими учёными в подмосковной Дубне.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы как раз заинтересованы в том, чтобы специалисты к нам приезжали со всего мира без всяких проблем», — сказал он.

Президент уточнил, что речь идет о привлечении специалистов высокого класса.

Путин также призвал регионы создавать хорошие бытовые условия для квалифицированных иностранных специалистов и учёных, которые приезжают и хотят работать в России.

Он также обратил внимание на то, что в некоторых странах в силу разных причин прекращают исследования в области ядерной науки, закрывают АЭС, из-за чего специалистам в этих областях некуда деваться. Они с удовольствием приехали бы в Россию, нужно только создать условия для этого, добавил президент.

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Как передавало ИА Регнум, на встрече с учёными Путин отметил, что программа научных мегагрантов дала хороший результат. Он напомнил, что финансировать её начали в 2010 году. Глава государства рассказал, что эта программа продолжает развиваться в 345 лабораториях в 39 регионах.

Научные исследования, которые не смогли выиграть мегагрант, остаются в поле зрения властей и пользуются поддержкой, добавил российский лидер. Он подчеркнул, что власти стараются не потерять проекты, не вошедшие в число победителей, и пообещал подумать над проблемой сокращения числа научных мегагрантов.