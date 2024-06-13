Дубна, Московская область, 13 июня, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Научные исследования, которые не смогли выиграть мегагрант, остаются в поле зрения властей и пользуются поддержкой. Об этом 13 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с ведущими учёными в подмосковной Дубне.

kremlin.ru

Он подчеркнул, что власти стараются не потерять проекты, не вошедшие в число победителей.

Вместе с тем глава государства признал, что сокращение количества грантов даже при увеличении объёмов их финансирования имеет минусы.

«Тем не менее проблема — она есть, мы обязательно над этим подумаем. Посмотрим на другие источники [финансирования]», — пообещал президент

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Как передавало ИА Регнум, Путин отметил, что программа научных мегагрантов дала хороший результат. Он напомнил, что финансировать её начали в 2010 году. Глава государства рассказал, что эта программа продолжает развиваться в 345 лабораториях в 39 регионах.

Также Путин сообщил, что власти приняли решение увеличить финансирование программы мегагрантов до 100 млн рублей в год и продлить её до пяти лет. Он добавил, что этот горизонт ещё можно расширить.