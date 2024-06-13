Москва, 13 июня, 2024, 17:25 — ИА Регнум. В рамках фестиваля «Времена и эпохи» в Москве пройдут более 1000 часов мастер-классов, сообщил 13 июня официальный портал мэра Сергея Собянина.

Илья Питалев/РИА Новости

Отмечается, что в каждом округе фестивальную площадку посвятили конкретному историческому периоду. Например, на Профсоюзной улице гости узнают о том, как развивались технологии в 1930-х годах. Посетителям расскажут, как проходила электрификация советских железных дорог, как выглядел образцовый железнодорожный вокзал того времени. Желающим предложат освоить укладку путей и обучиться принципам работы с телеграфом.

Освоить принципы работы телеграфа и пройти парашютную подготовку можно будет на бульваре Дмитрия Донского. Здесь расскажут о самолетах и 40-х годах ХХ века. Площадку на Коптевском бульваре посвятили победам Александра Суворова. Гостям покажут, как заряжать солдатский мушкет, расскажут о и приемах штыкового боя. Посетители смогут примерить солдатский мундир, написать приказ перьевой ручкой и запечатать конверт сургучом.

Погрузиться в историю Древнего Египта предложат на Волгоградском проспекте. Гостей научат делать амулеты и гадать на жуках-скарабеях. А на Сухонской улице посетители узнают о морских специальностях и примерят на себя роль штурмана, водолаза или радиста. Эта площадка посвящена Военно-морскому флоту СССР.

В фестивале, который проводится в рамках проекта «Лето в Москве», примут участие более 2 000 реконструкторов со всей России и из восьми иностранных государств. Посетить его можно будет в течение пяти дней с 12 по 16 июня.

Как сообщало ИА Регнум, фестиваль «Времена и эпохи» в этом году впервые выйдет за пределы Садового кольца, а также затронет площадки «Кинопарка». Там посетители смогут увидеть реконструкцию обороны Москвы 1941 г, а также окунуться в атмосферу Дикого Запада.

В число новых площадок также вошли ВДНХ, парк «Печатники» и парк «Покровское-Стрешнево». На первой сотни человек пройдут маршем с флагами, повторяя Всесоюзный парад физкультурников Советского Союза. Посетители парка «Печатники» увидят особенности быта разных народов в период Средневековья. Гости парка «Покровское-Стрешнево» смогут поучаствовать в пикнике в стиле конца XIX века.