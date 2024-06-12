Москва, 12 июня, 2024, 17:27 — ИА Регнум. В Москве открылись четыре новые площадки традиционного исторического фестиваля «Времена и эпохи», заявила 12 июня заместитель мэра Наталья Сергунина.

Фото — пресс-служба «Московских сезонов»

«Одна из крупнейших новых площадок разместилась в «Москинопарке». Там задействованы сразу две локации, предназначенные для съёмок фильмов и сериалов. Например, в декорациях Москвы 1940-х реконструкторы воспроизведут период обороны столицы», — процитировал Сергунину Информационный центр правительства столицы.

Как рассказала представитель мэрии, посетители площадки, посвящённой обороне Москвы, смогут участвовать в 15 мастер-классах, посмотреть выставку военной формы и подлинных предметов 1940-х годов, боевую технику, включая танки и артиллерийские установки.

На этой площадке пройдёт историческая реконструкция при участии 100 человек, которые воссоздадут сражение между Красной Армией и войсками нацистской Германии. Посетители увидят работу полкового штаба, госпиталя, полевой почты, откуда отправлялись фронтовые письма.

Во второй локации в «Москинопарке» посетители смогут увидеть мир Дикого Запада в эпоху золотой лихорадки: индейские типи, домик шерифа, фотоателье, салун. Желающие смогут пострелять из лука, осмотреть выставку ковбойского снаряжения, сделать памятные фотографии в лагере индейцев, узнать, как была устроена школа и какие на Диком Западе выбирали настольные игры.

Здесь также пройдёт реконструкция при участии более 80 человек, которые будут объезжать мустангов, покажут добычу драгоценного металла, ознакомят с изобретениями прошлого и американскими промыслами, в том числе торговлей пушниной.

Вторая новая площадка находится на ВДНХ, где на Главной аллее сотни человек пройдут маршем с флагами, повторяя Всесоюзный парад физкультурников Советского Союза. Реконструкторы исполнят спортивные трюки, танцы и исторические сценки.

Как рассказала Сергунина, при создании костюмов реконструкторы ориентировались на первый в СССР цветной документальный фильм 1939 года «Цветущая юность». Шествие можно будет увидеть 12, 13 и 16 июня с пяти до девяти вечера, а также днём 14 июня с двух до шести и 15 июня с часу до пяти. Кроме того, на ВДНХ на разных локациях воссоздадут музыкальные эпизоды советского фильма о Москве «Свинарка и пастух».

Третья новая площадка находится в парке «Печатники». Её посетители увидят особенности быта разных народов в период Средневековья и ознакомятся с культурой русичей, византийцев, викингов. Гостям предложат попрактиковаться в каллиграфии и вязании сетей, побывать в войлочной и доспешной мастерских, узнать, как чеканили монеты и создавали обувь. Посетители смогут принять участие в подвижных играх на улице и настольных в шатрах, рассказала представитель московской мэрии.

Гости парка «Покровское-Стрешнево» смогут поучаствовать в пикнике в стиле конца XIX века. Чаепитие будет проходить под звуки старинных романсов в живом исполнении. Посетители этой площадки смогут побродить по набережной, ведя светские беседы, сыграть в бадминтон и городки.

Фестиваль «Времена и эпохи» продлится до 16 июня включительно и станет частью масштабного проекта «Лето в Москве». Только за первые выходные мероприятия в рамках проекта «Лето в Москве» посетили свыше 220 тысяч человек.

В Москве в День России прошёл флешмоб в Музее Победы. Первыми выступили участники городского клуба «Лето Побед»: около 400 детей выстроились в слово «Россия» у стен музея. Затем они исполнили государственный гимн. В акции приняли участие сотрудники и гости музея на Поклонной горе, а также его филиалов.