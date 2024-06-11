Москва, 11 июня, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Фестиваль «Времена и эпохи» в этом году впервые выйдет за пределы Садового кольца, а также затронет площадки «Кинопарка», сообщил в блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Личный блог Сергея Собянина

«Времена и Эпохи» — фестиваль с масштабной географией: в этом году из 54 площадок 17 будут расположены в центре, 25 в округах в разных районах и 12 в парках», — отметил градоначальник.

По словам Собянина, впервые посетителей ожидает экспозиция в «Москинопарке». Там они смогут увидеть реконструкцию обороны Москвы 1941 г, а также окунуться в атмосферу Дикого Запада.

На Бульварном кольце и в центре Москвы разместят музей под открытым небом, выставят копии музейных экспонатов. Например, гражданские костюмы и военную форму разных эпох. Реконструкторы проведут экскурсии для всех желающих.

В парках предложат посмотреть на исторические реконструкции ключевых событий российской и мировой истории в формате дополненной реальности: достоверные арт-объекты позволят погрузиться в атмосферу давно ушедших эпох. Например, в парке «Акведук» представят античный Крым, где столкнулись интересы Боспорского царства и Римской империи.

Мэр столицы отметил, что в этом году программу фестиваля дополнят несколько спецпроектов. Например, «Мой район» устроит более 150 экскурсий по десяти историческим усадьбам.

В фестивале, который проводится в рамках проекта «Лето в Москве», примут участие более 2 000 реконструкторов со всей России и из восьми иностранных государств. Посетить его можно будет в течение пяти дней с 12 по 16 июня. Подробная программа по ссылке.

Как сообщало ИА Регнум, масштабный проект «Лето в Москве. Все на улицу!» стартовал в столице 1 июня. Целых 100 дней будут работать фестивальные площадки по всему городу: бульвары и скверы, парки и набережные, традиционные точки проведения праздников и фестивалей и абсолютно неожиданные места — вроде площадок для выгула собак, отметил Собянин.

Ещё один фестиваль «Усадьбы Москвы» пройдёт в столице с 15 июня по 15 сентября. В его рамках запланировали более 2,5 тыс. мероприятий. По словам мэра, семьи с детьми смогут попробовать себя в старинных русских играх и творческих мастер-классах, молодёжь — сходить на концерты современной музыки в атмосфере других эпох, а старшее поколение — отдохнуть на пикниках в стиле XIX века.