Севастополь, 13 июня, 2024, 12:59 — ИА Регнум. В Севастополе днём пройдут тренировки флота в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ/РИА Новости

«Ориентировочно до 13:00 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проведёт тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия», — рассказал глава региона.

Он подчеркнул, что в городе обстановка спокойная.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 12 июня российские военные отразили ракетную атаку ВСУ на Севастополь. Развожаев уточнил, что все воздушные цели удалось сбить высоко в небе. При этом большую часть ракет поразили над акваторией возле города. По данным губернатора, в результате действий ВСУ никто не пострадал и нет повреждений объектов. Он также напомнил жителям об опасности суббоеприпасов и осколков. Губернатор призвал население не приближаться к таким находкам.

8 июня глава города заявил об уничтожении безэкипажного катера. По его словам, флот ликвидировал объект на внешнем рейде в районе Стрелецкой бухты. В результате отражения атаки повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировали, добавил губернатор.