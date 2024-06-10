Ярославль, 10 июня, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Атаку украинских дронов на объекты инфраструктуры предотвратили в Ярославской области, сообщили 10 июня в пресс-службе правительства региона.

ИТАР-ТАСС/Марина Лысцева

«Подразделениями Министерства обороны, силовыми структурами региона совместно с правительством Ярославской области приняты меры по предотвращению атаки БПЛА на объекты инфраструктуры на территории региона», — сообщили в областном правительстве.

Отмечается, что в области временно перекрыли трассу М8.

Ранее СМИ Ярославской области сообщали о звуках сирены ночью в Красноперекопском, Фрунзенском, Кировском и Заволжском районах. Ранним утром перекрыли трассу М8 на въезде в Ярославль. Водителей направляли в областной центр по трассе через Гаврилов-Ям.