Екатеринбург, 13 июня, 2024, 10:47 — ИА Регнум. При жёсткой посадке вертолёта Robinson R44 неверно идентифицировали личность серьёзно пострадавшей пассажирки воздушного судна, сообщил Telegram-канал «112».

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры/ТАСС

Отмечалось, что при госпитализации женщину идентифицировали как супругу лётчика Анжелику Сагдутдинову. По информации канала, на борту её не было. С пилотом Игорем Чистовским в салоне вертолёта находилась 40-летняя знакомая Эльнара Дворникова.

Именно её изначально приняли за супругу капитана воздушного судна. Женщина попала в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Разрешения на полёт у Чистовского не было, отмечалось в материале.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня в лесистой местности возле базы отдыха «Светофор» в Свердловской области вертолёт Robinson R44 совершил жёсткую посадку. На борту находились два человека, их госпитализировали. Позже минздрав области сообщил, что пилот поступил в медучреждение в состоянии средней тяжести, пассажирка — в крайне тяжёлом состоянии. Отмечалось, что обоих пострадавших госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы Первоуральска.

28 мая вертолёт Ми-8 авиакомпании «Мурманавиа» совершил аварийную посадку в Мурманской области из-за технической неисправности. На борту находились семь человек — три члена экипажа и четыре пассажира. Никто из них не пострадал.

14 марта вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Магаданской области. На борту находились 20 человек. Предварительной причиной ЧП назвали неисправность двигателя. Позднее сообщили, что в результате жёсткой посадки один человек погиб.