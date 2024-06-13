Калуга, 13 июня, 2024, 09:04 — ИА Регнум. Пресс-служба Росгвардии 13 июня опубликовала фото устроившего стрельбу у монастыря Оптина пустынь в Калужской области.

Росгвардия

Сотрудника ОМОНа обнаружили мужчину в районе посёлка Механический завод на берегу реки Жиздра.

«При нём находилось автоматическое оружие и боеприпасы. При задержании оружие сотрудниками Росгвардии не применялось», — сообщили в Росгвардии.

Задержанного передали сотрудникам полиции.

Как сообщало ИА Регнум, выстрелы в районе монастыря прогремели накануне, 12 июня. В воздух и в землю стрелял мужчина, который перед этим остановил автомобиль на трассе Козельск — Оптина пустынь. В результате куском асфальта при рикошете ранило женщину.

В МВД рано утром 13 июня сообщили о задержании мужчины. У него изъяли автоматическое оружие. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ч. 2 статьи 162 УК РФ).