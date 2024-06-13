Козельск, Калужская область, 13 июня, 2024, 06:44 — ИА Регнум. Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе недалеко от монастыря Оптина Пустынь в Козельском районе Калужской области, сообщила 13 июня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иван Шилов ИА Регнум

Она уточнила, что у задержанного нашли автоматическое оружие.

«В настоящее время мужчина — 31-летний житель города Сосенский задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, у него изъято автоматическое оружие», — написала Волк в своём Telegram-канале.

Официальный представитель МВД также отметила, что ведомство возбудило уголовное дело по ч. 2 статьи 162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Она добавила, что полиция устанавливает мотивы преступления.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня стало известно о том, что на автомобильной дороге Козельск — Оптина Пустынь неизвестный остановил автомобиль и открыл стрельбу в воздух и землю. В правительстве Калужской области проинформировали, что в результате случившегося пострадала женщина, которую ранило куском асфальта при рикошете.

Также сообщалось, что, мужчина, предположительно, находился в неадекватном состоянии. В Главном управлении МВД по Калужской области в свою очередь заявили, что подозреваемый вышел из леса и стрелял в сторону двух женщин, у одной из которых врачи диагностировали касательное ранение ноги. После произошедшего мужчина направился обратно в лес и скрылся там.