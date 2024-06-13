Лондон, 13 июня, 2024, 06:27 — ИА Регнум. Разочарование в позиции главы киевского режима Владимира Зеленского и недоверие к нему являются основной причиной отказа стран от участия в саммите по Украине в Швейцарии. Об этом заявил 12 июня британский аналитик Александр Меркурис в блоге на YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Конференцию по мирному урегулированию украинского конфликта в Швейцарии Меркурис назвал «глупой идеей», которая изначально была обречена на провал.

«Предположительно, это было своего рода попыткой укрепить позиции Зеленского после провального контрнаступления прошлым летом и его решения отменить президентские выборы», — пояснил эксперт.

При этом, по словам Меркуриса, ситуация на Украине продолжает ухудшаться, а позиция украинского главы вызывает всё больше вопросов. Поэтому всё больше стран признают безнадёжность положения, и одна за другой принимают решение держаться в стороне от Киева.

Ранее ИА Регнум сообщало, что генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш принял решение не ехать на «мирную конференцию» по Украине в Швейцарии, так как у него другие планы на эти дни.

Украинская служба радиостанции «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом, внесена в реестр нежелательных организаций) 11 июня со ссылкой на дипломатов стран ЕС сообщила, что число государств — участников «мирного саммита» по Украине в Швейцарии уменьшилось с 93 до 78. При этом дипломаты не уточнили, какие из стран решили не посещать мероприятие.