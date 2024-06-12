Женева, Швейцария, 12 июня, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш не приедет на «мирную конференцию» по Украине в Швейцарии, так как у него другие планы на эти дни. Он заявил об этом 12 июня на пресс-конференции в Женеве.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш Fatih Aktas/Anadolu via Global Look Press

«У меня уже было кое-что запланировано на эти дни. Тот факт, что я не приду сам, не имеет политического значения», — сказал он.

По словам Гутерриша, организация будет находиться на этом мероприятии в качестве наблюдателя. Генсек ООН уточнил, что выступает в поддержку всех мирных решений по Украине, которые основаны на уважении устава организации и принципе территориальной целостности.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 июня стало известно, что власти Индии приняли решение отправить представителя страны на саммит по Украине в Швейцарии. В данный момент решают вопрос о том, представители какого уровня поедут на мероприятие.

Украинская служба радиостанции «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом, внесена в реестр нежелательных организаций) 11 июня со ссылкой на дипломатов стран ЕС сообщила, что число государств — участников «мирного саммита» по Украине в Швейцарии уменьшилось с 93 до 78. При этом дипломаты не уточнили, какие из стран решили не посещать мероприятие.

Конференция по Украине в швейцарском городе Бюргенштоке запланирована на 15–16 июня. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский обратился с просьбой к властям Швейцарии о её проведении.

Президент России Владимир Путин в марте назвал предстоящее мероприятие по Украине в Швейцарии паноптикумом. Глава государства отметил, что её организаторы заявляют, что без Москвы этот вопрос решить не удастся, и в то же время не приглашают туда её представителей.

Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно указывал на то, что саммит по Украине в Швейцарии призван продвинуть «формулу мира» главы киевского режима, которая требует от российской стороны капитуляции. Глава МИД подчёркивал, что для Москвы это неприемлемо.