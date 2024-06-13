Оттава, 13 июня, 2024, 05:22 — ИА Регнум. На Украину из Канады направлены первые четыре бронетранспортера (БТР) из обещанных 50. Об этом 12 июня сообщил канадский министр обороны страны Билл Блэр в социальной сети Х.

Канада

«Первые четыре из 50 новых бронемашин, построенных канадскими рабочими для Украины, отправляются в ВСУ», — написал глава минобороны Канады.

Блэр уточнил, что летом украинские военнослужащие пройдут курс подготовки управлению канадскими БТР, которые конструктивно сходны с БТР Stryker производства США.

Отмечается, что первая партия бронетранспортёров предназначена для медицинской эвакуации, БТР имеют все модификации санитарной машины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил в мае глава минобороны Канады Блэр, страна выделит порядка 76 млн канадских долларов ($55,7 млн) на инициативу Германии по закупке систем противовоздушной обороны для Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у стран НАТО есть возможность передать Украине дополнительные системы Patriot. Глава немецкой оборонно-промышленной компании Deihl Defence Гельмут Раух пообещал поставить Киеву несколько систем ПВО IRIS-T SLM.

Россия неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок вооружения Украине. Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любое переданное Украине вооружение является законной целью Вооружённых сил России. Как отметил Лавров, США и НАТО участвуют в конфликте напрямую, не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии и других стран.