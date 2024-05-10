Оттава, 10 мая, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Канада выделит порядка 76 млн канадских долларов ($55,7 млн) на инициативу Германии по закупке систем противовоздушной обороны для Украины, заявил 10 мая глава канадского минобороны Билл Блэр во время пресс-конференции с главой минобороны ФРГ Борисом Писториусом.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я рад объявить сегодня, что Канада выделит 76 млн канадских долларов на инициативу Германии по мерам укрепления противовоздушной обороны», — сказал он.

10 мая Канада и Германия подписали документ о намерениях касательно выделения новых средств на нужды Киева.

Как передавало ИА Регнум, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у стран НАТО есть возможность передать Украине дополнительные системы Patriot. Глава немецкой оборонно-промышленной компании Deihl Defence Гельмут Раух пообещал поставить Киеву несколько систем ПВО IRIS-T SLM.

От новых поставок Patriot Украине официально отказалась Польша. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, Варшава не имеет для этих целей достаточного количества ЗРК.

Власти Испании согласились поставить ракеты Patriot Киеву под давлением со стороны Североатлантического альянса и Евросоюза, сообщала газета Pais со ссылкой на правительственные источники.

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон допустил, что Швеция может передать Киеву один из четырёх своих Patriot.

Россия неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок вооружения Украине. Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любое переданное Украине вооружение является законной целью Вооружённых сил России.