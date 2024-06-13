Ереван, 13 июня, 2024, 03:26 — ИА Регнум. Не менее 17 полицейских пострадали в ходе столкновений с протестующими возле здания парламента Армении, сообщил начальник управления полиции Еревана генерал-майор Севан Кочарян. Об этом написало информационное агентство Report.

Иван Шилов ИА Регнум Протесты в Ереване

Такие цифры он привёл, комментируя заявление лидера армянского протестного движения «Тавуш во имя родины» архиепископа Баграта Галстаняна о том, что силовики неправомерно применили силу против демонстрантов.

По данным, которые приводятся журналистами, всего в медицинские центры с травмами обратились 79 человек, включая полицейских.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня Галстанян призвал депутатов парламента инициировать заседание по вопросу роспуска правительства Армении. Кроме того, он призвал сторонников оппозиции собраться у здания парламента в Ереване, где 12 июня выступал премьер-министр республики Никол Пашинян.

Речь идёт о правительственном часе, в ходе которого глава правительства заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, когда армянские власти посчитают это необходимым.

12 июня полицейские применили спецсредства для разгона протестующих у стен законодательного органа в Ереване. Портал Aysor со ссылкой на МВД Армении проинформировал о том, что полиция задержала 86 человек.