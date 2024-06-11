Вашингтон, 11 июня, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Действующая администрация США не смогла своевременно предоставить в Конгресс страны стратегию окончания украинского конфликта, в которой предусматривается победа Киева. Об этом 10 июня сообщила газета New York Post со ссылкой на представителя американской НКО Razom Николая Мурского.

Yuri Gripas / CNP / Global Look Press)

«Мы разочарованы [тем, что приходится] быть свидетелями того, что администрация [президента США Джо] Байдена пропустила крайний срок, 8 июня, для выработки стратегического плана по содействию «ускорения победы Украины», — заявил он.

Отмечается, что, в свою очередь, представитель Госдепа США заявил газете, что сейчас ведомство ведёт активную работу по подготовке предусмотренных законом документов.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня профессор Массачусетского технологического института, бывший советник главы Пентагона Теодор Постол заявил, что у Киева нет шансов в конфликте с Россией. Он отметил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский истребляет жителей Украины из-за Запада.

Бывший сотрудник Конгресса США Брэндон Вейхерт в конце апреля признал, что российские военные максимально эффективно воюют в зоне украинского конфликта. Эксперт уточнил, что у Киева был шанс избежать гарантированного поражения в случае принятия стамбульских соглашений в 2022 году.

Президент Владимир Путин 7 июня заявил, что Россия стремится к победе в конфликте на Украине и добьётся её. Глава государства пояснил, что любые вооружённые конфликты заканчиваются какими-то мирными договорённостями — или на базе военного поражения, или на базе победы.