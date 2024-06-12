Прага, 12 июня, 2024, 20:29 — ИА Регнум. Правительство Чехии намерено потратить 52 млрд крон (порядка $2,3 млрд) на покупку 77 немецких танков Leopard 2A8, сообщил новостной портал Idnes со ссылкой на министерство обороны республики.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации портала, правительство Чехии в ближайшее время планирует одобрить соглашение о совместном приобретении танков с другими странами во главе с Германией. Этот документ, утверждает издание, будет промежуточным шагом на пути к заключению договора о покупке указанной боевой техники. Подписать документ могут до конца 2024 года.

Германия в течение последних двух лет передала Чехии за оказание военной помощи Украине 14 танков Leopard 2A4 и одну эвакуационно-ремонтную машину, созданную на базе этих танков, процитировало издание чешского премьер-министра Петра Фиалу. Отмечается, что ФРГ вновь предложило Чехии такое же количество техники. После 2030 года чешская армия должна иметь 122 танка Leopard, заявил премьер.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня Норвегия объявила о начале сборки танков Leopard 2. В минобороны страны отметили, что 37 из 54 боевых машин, заказанных норвежской стороной у немецкой компании Krauss-Maffei Wegmann, соберут на заводе фирмы RITEK в Левангере. Впервые в истории танки будут собираться в Норвегии, заявил глава ведомства Бьорн Арильд Грам.

В апреле 2023 года компания Lockheed Martin получила дополнительный заказ на истребители F-35. Отмечалось, что самолёты будут использоваться для собственных нужд и поставок союзным странам. Всего заказ оформили на сумму 7,8 млрд долларов. Истребители предназначались для ВВС, ВМС и морской пехоты США, Финляндии, Италии, Нидерландов, Польши, Японии, Бельгии, Дании и Великобритании.