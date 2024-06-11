Осло, 11 июня, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Немецкие танки Leopard 2 начнут собирать на территории Норвегии. Об этом 11 июня сообщило министерство обороны страны.

Alexander Welscher/Global Look Press

«Я хотел бы поздравить KNDS Deutschland и RITEK, которые сегодня подписали соглашение, согласно которому впервые в истории танки будут собираться в Норвегии», — заявил глава ведомства Бьорн Арильд Грам.

Он уточнил, что 37 из 54 этих боевых машин, заказанных норвежской стороной у немецкой компании Krauss-Maffei Wegmann, соберут на заводе фирмы RITEK в Левангере.

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая стало известно, что Германия совместно с Данией передала киевским властям ещё 10 танков Leopard 1A5. Также Берлин поставил ВСУ 54 разведывательных дрона Vector и Heidrun, 8,5 тыс. снарядов калибра 155 мм и 20 пулемётов MG3 для танков Leopard 2, Dachs и боевых машин пехоты Marder.

Американское издание The National Interest в середине мая написало, что модернизация российскими конструкторами танков Т-72 по опыту СВО показала несостоятельность выбранного Западом подхода к созданию боевых машин. Отмечалось, что модернизированная версия Т-72Б3М показала высокую эффективность в условиях реального боя и доступна для массового производства. При этом западные страны ошиблись, сделав ставку на поставки ВСУ дорогостоящих и современных, но при этом хрупких и маломобильных танков, включая Leopard 2 и Abrams.

Министр обороны России Андрей Белоусов 31 мая рассказал, что ВСУ за месяц потеряли более 2700 единиц вооружения, в том числе 290 танков и боевых бронированных машин, включая четыре американских Abrams и семь немецких Leopard. Глава ведомства уточнил, что также за это время украинская армия лишилась свыше 35 тысяч бойцов.