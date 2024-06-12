Москва, 12 июня, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Матч за Суперкубок России по футболу между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» пройдёт в Волгограде. Об этом 12 июня сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Администрация Волгоградской области

«Матч состоится на «Волгоград Арене» 13 июля. О времени начала встречи и старте билетной программы будет объявлено дополнительно», — рассказали в организации.

В РФС напомнили, что «Волгоград Арену» построили к чемпионату мира 2018 года, стадион вмещает 45 тысяч зрителей. В ноябре 2023 года сборная России сыграла там с командой Кубы и победила со счётом 8:0.

Как передавало ИА Регнум, 25 мая «Зенит» в матче заключительного 30-го тура Российской премьер-лиги одержал волевую победу над «Ростовом» и в шестой раз подряд стал победителем чемпионата. Победа позволила подопечным Сергея Семака набрать 57 очков по итогам 30 туров и занять первое место в турнирной таблице, опередив «Краснодар» и московское «Динамо».

2 июня «Зенит» выиграл Кубок России, одержав победу над калининградской «Балтикой» в суперфинале турнира. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Таким образом, «Зенит» выиграл все российские трофеи в сезоне 2023/24 и в матче за Суперкубок сыграет с «Краснодаром», который занял второе место в РПЛ.

В июле 2023 года «Зенит» стал победителем Суперкубка России, обыграв в финале московский ЦСКА. Та встреча завершилась без забитых голов, а в серии пенальти петербургские футболисты были точнее — 5:4.