Москва, 2 июня, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над калининградской «Балтикой» в суперфинале Кубка России по футболу. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась со счётом 2:1.

Александр Вильф /РИА Новости Игрок «Зенита» Нино

Счёт в матче открыл нападающий «Балтики» Алекс Фернандес на 40-й минуте Алекс Фернандес. На 81-й минуте защитник «Зенита» Нино сравнял счёт.

Победу петербургскому клубу принёс гол защитника Нуралы Алипа в компенсированное время, на 95-й минуте.

Таким образом, «Зенит» выиграл все российские трофеи в сезоне-2023/24.

Как передавало ИА Регнум, 25 мая «Зенит» в матче заключительного 30-го тура Российской премьер-лиги одержал волевую победу над «Ростовом» и в шестой раз подряд стал победителем чемпионата. Победа позволила подопечным Сергея Семака набрать 57 очков по итогам 30 туров и занять первое место в турнирной таблице, опередив московское «Динамо» и «Краснодар».

В июле 2023 года «Зенит» стал победителем Суперкубка России, обыграв в финале московский ЦСКА. Та встреча завершилась без забитых голов, а в серии пенальти петербургские футболисты были точнее — 5:4.