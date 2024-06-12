Москва, 12 июня, 2024, 18:03 — ИА Регнум. У Музея Победы на Поклонной горе в Москве состоялось торжественное поднятие государственного флага в честь Дня России. Церемония прошла в присутствии Героев Труда и лауреатов госпремии 2023 года.

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Подъём российского флага сопровождался мелодией «Славься» Михаила Глинки в исполнении военного оркестра Московского гарнизона. После этого прозвучал гимн России.

На лестнице, ведущей от флага к площади у Музея Победы, колонной стояли юнармейцы, кадеты, суворовцы, поисковики, участники движения «Волонтёры Победы».

После церемонии участники возложили цветы к Вечному огню.

Как ранее передавало ИА Регнум, Музей Победы в рамках праздничной программы устроил флешмоб, посвящённый Дню России. У стен музея порядка 400 детей выстроились в слово «Россия», после чего исполнили государственный гимн. Участие в акции приняли сотрудники и гости музея на Поклонной горе, а также его филиалов. Все они исполнили гимн, поздравив Россию с праздником.

Более 400 человек в День России исполнили гимн страны на Рюриковом городище в Великом Новгороде. Ранним утром 12 июня там прошла акция «Рассвет России». Это событие открыло мероприятия, приуроченные к празднику.

Президент Владимир Путин поздравил граждан страны с Днём России. Он отметил, что этот праздник в России отмечают с уважением к стране, с почитанием её многовековой истории, заветов предков, их достижений и побед. Глава государства добавил, что слава и державная мощь Древней Руси развивались и крепли в величайшие эпохи Московского царства, Российской Империи и Советского Союза. Все эти этапы — одно неразрывное целое с современной Россией, подчеркнул он.