Москва, 12 июня, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Музей Победы в рамках праздничной программы устроил флешмоб, посвящённый Дню России. Об этом ИА Регнум сообщили в пресс-службе учреждения.

Кадр из видео

Старт мероприятию дали участники городского клуба «Лето Побед». У стен музея порядка 400 детей выстроились в слово «Россия», после чего исполнили государственный гимн страны.

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Участие в акции приняли сотрудники и гости музея на Поклонной горе, а также его филиалов — в Красногорске, подо Ржевом и в Калужской области. Все они исполнили гимн, поздравив Россию с праздником.

В Музее Победы отметили, что в честь праздника вход сделали бесплатным. Гостям предложат посетить экспозиции и выставки о подвигах героев Великой Отечественной войны, вставших на защиту Родины. Также сотрудники подготовили для посетителей бесплатные экскурсии, праздничные концерты, художественные мастер-классы.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня с Днём России россиян поздравил президент страны Владимир Путин. Он отметил, что этот праздник в России отмечают с уважением к стране, с почитанием её многовековой истории, заветов предков, их достижений и побед. Глава государства добавил, что слава и державная мощь Древней Руси развивались и крепли в величайшие эпохи Московского царства, Российской Империи и Советского Союза. Все эти этапы — одно неразрывное целое с современной Россией, подчеркнул он.