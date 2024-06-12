Великий Новгород, 12 июня, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Более 400 человек в День России исполнили гимн страны на Рюриковом городище в Великом Новгороде. Об этом 12 июня сообщила пресс-служба правительства Новгородской области.

Кадр из видео

«День начался на Рюриковом городище — древней резиденции новгородских князей и важнейшем центре политической жизни Новгорода той эпохи. Ранним утром здесь прошла акция «Рассвет России» — на заре гимн Российской Федерации исполнили более 400 человек», — говорится в сообщении.

Как отметил губернатор региона Андрей Никитин в Telegram-канале, акция открыла праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России.

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Как ранее передавало ИА Регнум, космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин, которые находятся на Международной космической станции, поздравили с Днём России граждан страны. По словам Кононенко, 12 июня является праздником всех, кто любит Родину и её историю, а также испытывают гордость за Россию. Чуб в свою очередь заявил, что любовь к стране является чувством, объединяющим всех. Гребёнкин отметил, что Россия является домом для всех её граждан, и страну следует уважать и беречь.

Президент Владимир Путин в День России наградит героев труда и лауреатов государственных премий.