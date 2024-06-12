Москва, 12 июня, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Движение на Таганско-Краснопресненской линии («фиолетовая») Московского метро восстановили, сообщил 12 июня дептранс столицы в Telegram-канале.

Владимир Песня/РИА Новости

«Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) восстановлено и введено в график», — говорится в сообщении.

Первое предупреждение о проблемах на «фиолетовой ветке» метро дептранс опубликовал в 16:13, сообщив об увеличении интервалов из-за падения дерева. В 16:25 ведомство сообщило, что движение остановили на участке от «Текстильщиков» до «Котельников», а на обратном пути поезда шли с увеличенными интервалами.

Как сообщало ИА Регнум, на Москву 12 июня обрушился сильный ливень. С дождём также в столицу пришёл порывистый ветер. Из-за осадков на улицах ухудшилась видимость.

Сбой работы в Московском метро также был 31 мая на Сокольнической («красной») линии на участке от «Университета» до «Парка культуры». Дептранс сообщил, что причиной стала техническая неисправность. Движение поездов восстановили в тот же день.