Москва, 31 мая, 2024, 23:52 — ИА Регнум. Работы на участке Сокольнической линии Московского метрополитена завершены, движение поездов вводится в график. Об этом 31 мая сообщил дептранс Москвы в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Уточняется, что в ближайшее время движение поездов на всей Сокольнической линии введут в график. Все станции красной линии Московского метрополитена работают в штатном режиме.

В департаменте транспорта Москвы принесли пассажирам извинения за неудобства и поблагодарили их за терпение.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вдоль закрытого участка метро работают бесплатные автобусы компенсационного маршрута от станции метро «Парк культуры» до станции метро «Университет». Всего задействовано 18 автобусов особо большого класса.

Вечером 31 мая на Сокольнической линии Московского метрополитена произошёл масштабный сбой в движении. Приостановили движение от станции «Университета» до «Парка культуры». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Причиной приостановки движения на участке Сокольнической линии метро Москвы стала небольшая техническая неисправность. В департаменте транспорта Москвы опровергли информацию о пожаре в Московском метрополитене и отметили, что угрозы для безопасности пассажиров нет.