Москва, 3 июня, 2024, 12:51 — ИА Регнум. В первые выходные лета фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» посетили 220,5 человека. Для них провели 2,5 тысячи мероприятий в разных районах столицы, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

О. Сосницкий/ Mos.ru

Горожане и гости Москвы смогли заняться спортом на набережных и в парках, поучаствовали в танцевальном флешмобе и творческих мастер-классах и увидели выступления артистов.

Например, 1 июня в столице стартовал чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага» — за главный приз в размере миллиона рублей могут посостязаться все желающие. А 2 июня в Измайловском парке состоялся мастер-класс по фехтованию, а в саду имени Баумана гости фестиваля сыграли в настольный теннис.

Кроме того, с первого дня лета проект «Спортивные выходные» вернулся на площадки под открытым небом. В рамках фестиваля уже задействовано 13 точек, а в июле их станет на 43 больше. За весь период фестиваля состоится 780 тренировок для более чем 15 тысяч человек.

На сайте мэра и правительства Москвы напомнили, что фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» продлится до 8 сентября. Всего в нём, как ожидается, примут участие более 25 млн человек.

Как сообщало ИА Регнум, об открытии фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Его площадки будут работать сто дней по всей столице. В том числе мероприятия пройдут на бульварах и набережных, в скверах и парках — как в традиционных точках проведения праздников, так и в новых локациях. Например, Бульварное кольцо станет пространством моды, спорта и культуры, а Петровский бульвар — местом притяжения для художников, любящих рисовать на пленэре.