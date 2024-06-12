Москва, 12 июня, 2024, 16:16 — ИА Регнум. За все время программы капитального ремонта жилого фонда в Москве отреставрировали 2214 белых, 68 синих и 365 красных фасадов домов, сообщили 12 июня в комплексе городского хозяйства Москвы.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

«За время реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда привели в порядок 2647 белых, синих и красных фасадов домов», — передал официальный сайт мэра Москвы.

Среди них дом на Мичуринском проспекте, имеющий оттенок «сигнальный белый», здание на Даниловской набережной в цвете «синий туман» и строение на Веселой улице оттенка «красный муравей».

Так, на Мичуринском проспекте отреставрировали жилое 12-этажное здание, возведённое в 1972 году. У здания на Даниловской набережной, дом 6, корпус 2 обновили фасад. Это 14-этажное многоквартирное здание с техническим этажом построили в 1984 году по индивидуальному проекту. Четырёхэтажное кирпичное многоквартирное здание на Весёлой улица, дом 4 возвели в 1957 году по индивидуальному проекту.

В комплексе городского хозяйства отметили, что белый цвет российского флага символизирует благородство и откровенность, синий — верность, честность и целомудрие, а красный — любовь, мужество и смелость.

Как сообщало ИА Регнум, в марте заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что более 2,3 тысячи многоквартирных жилых домов в 2024 году включили в региональную программу капитального ремонта. В рамках программы отремонтируют 2334 дома, в том числе 463 дома в ЦАО, 318 на севере, 247 на юге столицы.

В феврале сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют более 14,7 тысячи подъездов в жилых домах. В обязательный перечень работ включили косметический ремонт — покраску входных групп, потолков и стен.