Москва, 5 марта, 2024, 19:31 — ИА Регнум. В этом году более 2,3 тысячи многоквартирных жилых домов включили в региональную программу капитального ремонта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Иван Шилов ИА Регнум

Бирюков отметил, что сейчас в городе продолжается реализация самой масштабной в истории Москвы программы капитального ремонта жилья. В этом году в рамках программы отремонтируют 2334 дома: в том числе 463 в ЦАО, 318 на севере, 247 на юге, отметил Бирюков.

Заммэра напомнил, что перечень работ в каждом доме определяют, учитывая состояние инженерных систем. Как отметил Бирюков, зимой проводят лишь те, что не зависят от температуры воздуха и не влияют на функционирование коммуникаций во время отопительного сезона. В списке работ есть ремонт систем электро− и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов.

Также в домах обновят фасады и плоские крыши. Такие работы начнут проводить, когда установится положительная температура воздуха, подчеркнул Бирюков.

Соблюдение сроков эксплуатации лифтов взяли на особый контроль. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил следить за их состоянием так как подъёмники — оборудование повышенной опасности. По этой причине в Москве проводятся регулярные проверки и замены лифтов, уточнил Бирюков.

Он добавил, что в ходе программы капремонта за этот год город обновит более 2,6 тысячи лифтов.

Столичная программа капитального ремонта, по словам Бирюкова, один из самых масштабных проектов обновления модернизации жилого фонда. В неё включили более 29,4 тысячи домов. Их общая площадь свыше 290 миллионов квадратных метров, напомнил Бирюков.

С 2015 года в рамках программы провели капитальный ремонт почти 14 тысяч многоквартирных домов. Это чуть меньше половины от запланированного числа. Программа рассчитана до 2044 года, подытожил Бирюков.

Как сообщало ИА Регнум, специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтируют более 14,7 тысяч подъездов в жилых домах. Работы проведут в этом году.

Содержание подъездов жилых домов находится на особом контроле. Для проведения работ в городе сформировали единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений, уточнил заммэра Бирюков.

По его словам, в обязательный перечень работ включили косметический ремонт — покраску входных групп, потолков и стен.

В ходе работ специалисты уберут в специальные короба электрическую проводку, обновят теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила и другие поврежденные элементы, отметил заммэра.