Москва, 20 февраля, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтируют более 14,7 тысяч подъездов в жилых домах. Работы проведут в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Содержание подъездов жилых домов находится на особом контроле. Для проведения работ в городе сформировали единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений, уточнил Бирюков.

«В этом году запланирован ремонт более 14,7 тысячи подъездов», — отметил заммэра.

По его словам, в обязательный перечень работ включили косметический ремонт — покраску входных групп, потолков и стен.

В ходе работ специалисты уберут в специальные короба электрическую проводку, обновят теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила и другие поврежденные элементы, отметил заммэра.

«При необходимости специалисты приведут в порядок оконные и дверные блоки в холлах и тамбурах, перила и ступени, заменят таблички с номерами и осветительные приборы», — пояснил Бирюков.

По словам главы Комплекса городского хозяйства, о начале ремонта жителей предупредят заранее. Информацию о датах, в которые будут проводиться работы, разместят на информационных стендах и в местах общего пользования.

Как сообщало ИА Регнум, более 800 крыш многоквартирных домов капитально отремонтировали за прошлый год в столице.

Как рассказал заммэра Москвы Пётр Бирюков, все работы в рамках капремонта проводили с использованием современных отечественных материалов и передовых технологий.

Глава Комплекса городского хозяйства рассказал, что скатные металлические крыши можно обновлять круглогодично. Капитальный ремонт плоских крыш — сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре.