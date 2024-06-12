Москва, 12 июня, 2024, 18:05 — ИА Регнум. День России с началом спецоперации приобрёл для страны новое значение, заявил 12 июня участник СВО, член Общественной палаты, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.

РИА Новости / Кирилл Брага

«День независимости России, безусловно, приобретает новое значение в ходе идущей специальной военной операции на Украине. Мы понимаем, что специальная военная операция во многом происходит, чтобы обеспечить именно независимость нашей страны, независимость русского народа, а также независимость и спасение русскоязычных людей, которые находятся на Украине», — написал Григорьев на платформе Рublico.

Праздник 12 июня важен и с точки зрения исторической, отметил эксперт. Сама идея о том, что России нужен День независимости и о связанной с ним идее суверенитета находится в общественном сознании граждан.

Журналист и политолог, доцент Финансовой академии при правительстве России Алексей Мартынов заявил, что Россия сегодня ведёт экзистенциальную борьбу за своё суверенное будущее. Он назвал СВО ещё одним историческим периодом, который переживают вместе все жители страны. В этот исторический момент «мы растём и идём вперёд», отметил эксперт.

«Сегодня мы всей страной переживаем период экзистенциального противостояния с половиной мира, и такие периоды уже бывали в нашей тысячелетней истории. Поэтому теперь многие вещи становятся более выпуклыми, чёткими, понятными, в том числе и смысл даты Дня России», — написал Мартынов на своей странице в Рublico.

Говоря о распаде СССР, эксперт отметил, что Россия нашла в себе силы, энергию и возможности «стряхнуть с себя ненужный мусор и лететь дальше». Эта идея лежит в основе сегодняшнего праздника. Отметив, что к дате учреждения праздника в России относятся по разному, он заявил, что люди едины в том, что любят свою Родину.

День России обретает сегодня сакральное значение, заявил замглавы фракции «Единая Россия», первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодёжной политике Игорь Кастюкевич.

Парламентарий отметил, что с особенным воодушевлением праздник встречают в новых регионах России, в том числе в Херсонской области. Россия чтит традиции, оберегает духовно-нравственные ценности, сохраняет историческую и культурную память народа.

«Сегодня этот праздник обретает особое, я бы даже сказал, сакральное значение для всех россиян. Последние несколько лет, что Россия с оружием в руках, проводя специальную военную операцию, борется за русских людей, сохранение национальных государственных ценностей, показали нам, кто мы есть на самом деле: что нам дорого, кого никогда не дадим в обиду, почему будем стоять до конца!» — написал Кастюкевич на своей странице.

Эксперт подчеркнул, что Россия «в отличие от таких псевдостран, как Украина», защищает свои ценности, культуру и традиции. Ей не нужны навязанные идеалы, у россиян есть чем гордиться, что сохранять и защищать.

Он назвал День России символом стойкости, храбрости, мудрости и преданности Родине всего народа и президента, а также символом убеждённости в правильности выбранного курса. Жители большой и великой страны, чувствуя себя одной семьёй, единым целым, готовы преодолеть любые внешние угрозы и победить любого врага.

Как отметил ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики, доктор экономических наук, зампредседателя научно-экспертного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин, День России укоренился в массовом создание россиян, и дискуссии о необходимости этого праздника уже прекратились. День России стал для граждан страны одним из самых значимых.

«Праздник Дня России конституирует нашу государственность. У каждой страны есть свой национальный праздник, у нас это праздник 12 июня. И, конечно, это в значительной мере достижение того, что в стране присутствует социально-политическая стабильность, а идеологическое противостояние сильно снизилось», — отметил Дискин на своей странице.

Эксперт привёл слова президента Владимира Путина о том, что «все сожалеют о крахе Советского Союза, но тем не менее большинство не ставит вопрос о его воссоздании». Он подчеркнул, что 12 июня страна вспоминает о реальных достижениях современной России — таких как социальная стабильность, последовательное утверждение признаков социальной справедливости, успехи СВО, рост экономики, рост благосостояния. Об этом говорят социологические исследования, добавил Дискин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин, поздравляя россиян с Днём России, заявил, что решать стоящие перед страной масштабные задачи можно только сообща. В этом огромную роль играет личный пример талантливых и успешных людей, готовых сделать для общего блага всё, что в их силах.