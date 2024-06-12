Москва, 12 июня, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Количество случаев изымания загранпаспортов на границе выросло. Чаще проблемы стали возникать у обладателей имен с вариативным написанием и людей с образцом загранпаспорта на пять лет, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Владимир Гердо/ТАСС

По его словам, резкий рост изъятия паспортов на границе фиксировали в мае и июне.

Проблемы с выездом у россиян стали возникать после вступления в силу в декабре 2023 года поправок к федеральному закону «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». В обновленном документе сведения в паспорте считаются недостоверными, если они не совпадают с данными, содержащимися в государственной системе миграционного и регистрационного учёта.

В РТС отметили, что чаще ошибки в написании встречаются в загранпаспортах старого образца сроком на пять лет.

«Десятилетние паспорта — биометрические, они содержат цифровой код, и ошибиться там достаточно сложно, потому что данные, которые зашиты в биометрию, переносятся на паспорт. То есть они «подтягиваются» из информационной системы, руками не вводятся», — процитировало РБК генерального директора юридического агентства «Персона Грата», руководителя комитета по правовым вопросам РСТ Георгия Мохова.

Также люди часто сами делают ошибки при переносе данных в заявление на выдачу паспорта, добавил Мохов.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня Министерство иностранных дел рекомендовало российским гражданам, в именах, фамилиях и отчествах которых есть буква ё, проверять правильность написания слов в загранпаспортах. При обнаружении разночтений рекомендуется принять меры по их устранению: обратиться в полномочный орган для оформления паспорта с правильным написанием имён собственных, рекомендовало ведомство.

Также в министерстве отметили, что при оформлении загранпаспорта в консульском учреждении имя заявителя необходимо указывать в соответствии с документом, представленным в роли удостоверения личности.

31 мая в Ассоциации туроператоров России предупредили о возможных проблемах с загранпаспортами на границе. Они могут быть связаны с техническими ошибками в документе, отметил вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян. Он уточнил, что в числе таких неточностей буква «ё» в загранпаспортах, место рождения, указанное в соответствии с советскими названиями населённых пунктов, особенности машинописного штифта, транслитерации.