Москва, 4 июня, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел РФ рекомендовало российским гражданам, в именах, фамилиях и отчествах которых есть буква ё, проверять правильность написания слов в загранпаспортах. Об этом говорится в материале консульского департамента МИД России.

Иван Шилов ИА Регнум

Как отмечается в тексте, данная проблема вызвана необязательным использованием буквы «ё» при оформлении паспортов и других личных документов. Из-за того, что единообразие написания имени заявителя не было соблюдено, возможно некорректное указание имени в загранпаспорте.

«При обнаружении разночтений рекомендуется принять меры по их устранению: обратиться в полномочный орган для оформления паспорта с правильным написанием имён собственных. Заблаговременное решение данного вопроса позволит избежать неприятностей, в частности, во время прохождения паспортного контроля при пересечении государственной границы Российской Федерации», — сообщило МИД РФ.

Также министерство иностранных дел РФ отмечает, что при оформлении загранпаспорта в консульском учреждении имя заявителя необходимо указывать в соответствии с документом, представленным в роли удостоверения личности. Им может быть внутренний паспорт, предыдущий загранпаспорт либо свидетельство о рождении.

Ранее, как сообщало ИА Регнум, россиян предупредили о возможных проблемах с загранпаспортами при пересечении государственной границы РФ. Они могут быть связаны с техническими ошибками в документе.