Москва, 12 июня, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Угроза возрождения нацизма в мире сохраняется из-за политики, которую проводят США и их союзники, заявил 12 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Угроза такого развития событий, к сожалению, существует в результате политики Соединённых Штатов, их европейских союзников, которые пытаются всячески нагнетать националистические ультрарадикальные и прямые неонацистские настроения», — сказал глава российского МИД.

Он подчеркнул, что это касается и Украины, которую Запад использует для военного конфликта с Россией. Националистические радикальные настроения растут и в некоторых странах ЕС, но Брюссель называет их оплотом демократии, добавил министр.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в декабре 2023 года заявил, что Запад всегда делал ставку на украинских националистов, зная, что это те же нацисты, сотрудничавшие с Гитлером. Киевскому режиму также позволили возвести этих нацистов в ранг национальных героев, добавил глава государства.

В январе 2024 года Путин указал на то, что желания националистов на Украине оказались сильней её фундаментальных связей с Россией. Националисты агрессивно продавили свою повестку, что и привело к конфликту между странами.