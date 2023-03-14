Улан-Удэ, 14 марта, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Национализм на Украине на протяжении многих лет подогревался странами Запада, заявил 14 марта в Улан-Удэ на встрече с работниками авиационного завода президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

Запад уделял Украине «особую роль», преследуя цель «растащить и ослабить Россию», корни национализма на Украине уходят в девятнадцатое столетие, напомнил президент.

Эту цель Запад продолжал преследовать и в XX веке, а те украинские националисты, кто сотрудничал с Гитлером, после Второй мировой войны уезжали чаще всего в США и Канаду, отметил Владимир Путин.

На основании такой антироссийской базы из Украины уже в новейшее время, «подпитывая» национализм, стали создавать анти-Россию, добавил президент.

Как сообщалось ранее, 14 марта во время рабочей поездки в Улан-Удэ Владимир Путин также заявил, что если для западных стран за ситуацией на Украине скрывается лишь желание улучшить геополитическое положение, то для Москвы речь идет о борьбе за выживание.